В каком возрасте дети начинают сопереживать окружающим

Эмпатия начинает проявляться у детей в возрасте 18 месяцев. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает Medical Xpress.

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Сотрудники кафедры психологии развития и педагогической психологии Университета Людвига-Максимилиана на протяжении полутора лет наблюдали за поведением более 120 детей в возрасте от шести до восемнадцати месяцев.

Чтобы понять, сопереживают ли юные участники окружающим, специалисты инсценировали перед ними якобы неприятную для матерей ситуацию. Все женщины должны были делать вид, что ударили палец о кирпич, и избегать при этом зрительного контакта со своим чадом.

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Когда это происходило, ученые следили за поведением ребенка, его мимикой, издаваемыми им звуками. По итогам проведения эксперимента был сделан следующий вывод:

"Эмпатическая забота об испытывающих неприятные ощущения людях проявляется как специфическая и сложная реакция в течение первых двух лет жизни".

В возрасте полутора лет и старше дети наиболее явно пугались за своих мам. Они начинали плакать, тянулись к родительнице и всем своим видом давали понять, что им неприятно происходящее.

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