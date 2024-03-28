Прием противосудорожного препарата беременными связали с повышенным риском развития аутизма у детей

Исследование позволило выявить, что приём вальпроата во время беременности приводил к повышенному риску возникновения расстройств аутистического спектра у детей. Другие противосудорожные препараты с повышенным риском оказались не связаны, тем не менее, слабая взаимосвязь обнаружилась и при их использовании.

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Исследовались данные беременных женщин и их детей, собранные в период с 2000 по 2020 год. Использование трёх противосудорожных препаратов определялось по выписанным рецептам с 19 недели беременности и до родов.

Согласно результатам, совокупная заболеваемость расстройствами аутистического спектра составила 1,9% от всей популяции детей, не подвергавшихся воздействию противосудорожных препаратов.

Среди детей, рождённых от матерей с эпилепсией, не принимающих препараты, распространённость заболевания составила 4,2%. Частота возникновения расстройств аутистического спектра составила 10,5% среди детей, которые подверглись пренатальному воздействию вальпроата. Показатели при воздействии топирамата – 6,2%, при воздействии ламотриджина – 4,1%.

Выводы учёных таковы: заболеваемость расстройствами аутистического спектра оказалась выше среди детей, пренатально подвергавшихся воздействию исследуемых противосудорожных препаратов, по сравнению с общей популяцией детей. При этом, в отношении топирамата и ламотриджина взаимосвязь была ослабленной, а в отношении вальпроата сохранялся повышенный риск.

Результаты опубликованы в журнале NEJM.