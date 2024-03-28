Медпсихолог оценил готовность мужчин уйти в декрет

Стало известно, что почти 40% женатых россиян согласны временно оставить работу ради заботы о ребёнке вместо женщины.

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Об этом свидетельствуют данные опроса.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» медицинский психолог, философ Олег Долгицкий сообщил, что решение этого вопроса зависит от семейного заработка.

«Мы живём в обществе победившего феминизма, женщины получили равные права в сфере голосования, а также в сфере работы и трудоустройства. На данный момент это движение дошло до той стадии, что у нас появляется возможность выбирать, будет ли выходить в декрет мужчина или женщина. Женщины начали занимать те позиции, на которых зарплата может быть больше, чем у мужчины, соответственно, для семьи становится лучше, если в декрет выйдет мужчина. Семья сможет получать больше денег. Я думаю, что с учётом той динамики, которая сейчас идёт, этот тренд так или иначе будет сохраняться. Будут изменения в законодательстве, какие-то поблажки. По последним заявлениям нашего президента, мы всё-таки идём в сторону социалистических трендов, то есть у нас будет развиваться социальная сфера, говорится о том, что у нас будет больше льгот и пособий. У нас феминистические тренды в стране превалируют. Вопросами распределения бюджета в семье, как правило, занимаются женщины. Если женщины примут решение, что будет вот так, то мужчина будет поступать соответствующим образом».

Согласно опросу SuperJob.ru, каждый четвёртый респондент (25%) однозначно готов взять декретный отпуск, каждый восьмой (12%) считает это вполне вероятным. При этом исключают для себя такую возможность почти две трети (63%) мужчин.

Исследование показало, что за последний год случаи выхода мужчин в декретный отпуск зафиксированы в каждой восьмой российской компании (12%), не отмечают таких фактов подавляющее большинство компаний и организаций (85%). Оставшиеся 3% работодателей затрудняются что-либо сказать по этому поводу.