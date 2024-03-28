Психолог назвала главную опасность несбывшихся мечт для детей

Взрослый человек может компенсировать несбывшиеся детские мечты, рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, если ребенка редко баловали конфетами, то через много лет он начнет злоупотреблять сладким.

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Человек, не имевший в детстве доступа к конфетам, повзрослев, может постоянно «заедать» свои проблемы, таким образом давая себе ощущение «сбывшейся мечты», что грозит соответствующими проблемами со здоровьем. Есть мечты, не имеющие срока давности. Иметь цель, выросшую из такой детской мечты, — очень даже полезно. При этом не стоит забывать: сбывшаяся мечта может лишить человека стимула и вызвать ощущение пустоты, поэтому нужно сразу выбирать новую цель, — добавила Булгакова.

Ранее педагог-психолог Виктория Савкова сообщила, что реальность ребенка нужно наполнить интересными событиями. По ее словам, если родители ограничивают ребенка в пользовании гаджетом, ему необходимо предложить увлекательную альтернативу, например, совместное путешествие или настольную игру. Она также порекомендовала организовать время ребенка, исходя из его увлечений в онлайн-пространстве: роликов, которые он смотрит, или игр, в которые играет.