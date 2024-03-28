В России в 2023 году более миллиона новорожденных привили от туберкулеза

Вакцину от туберкулеза в России по итогам 2023 года получили более 1 млн новорожденных, а ежегодный охват вакцинацией достиг рекомендованного уровня в 95%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За прошедший 2023 год в России проведена вакцинация более 1 млн новорожденных. Ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню - более 95%", - говорится в сообщении.

Кроме того, у детей проводятся ежегодные иммунологические исследования - проба Манту и диаскинтест.

В Роспотребнадзоре напомнили, что противотуберкулезный иммунитет достигается с помощью вакцин, первая из которых ставится в первые дни жизни ребенка, повторную же прививку против туберкулеза делают в возрасте семи лет при наличии отрицательной пробы Манту.