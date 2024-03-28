Почему важны скрининги во время беременности

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ Сергей Вострухов заявил, что отказ беременных женщин от прохождения скрининга может привести к тому, что врачи не смогут выявить смертельное заболевание у ребенка.

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Медики способны определить риски возникновения различных заболеваний еще на этапе беременности или сразу после рождения ребенка с помощью перинатального и неонатального скрининга.

— Они позволяют определить серьезные пороки развития плода и новорожденного ребенка, хромосомные нарушения и врожденные заболевания. Такая практика уже становится рутинной, но все равно требует стопроцентного охвата будущих мам и малышей, так как многие женщины отказываются его делать. Иначе можно упустить, например, развитие первичного иммунодефицита, — рассказал Вострухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что правильное лечение при первичном иммунодефиците ребенка может назначить только специалист-иммунолог, самостоятельное лечение в данном случае смертельно опасно и категорически запрещено. При правильном лечении человек может вести полноценную жизнь до глубокой старости.

В свою очередь гинеколог Ольга Аттила рассказала, почему возникают генетические аномалии плода.