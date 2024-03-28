Врачи рассказали, как защитить здоровье ребенка весной

Ранней весной организм человека ослаблен, при этом вирусы продолжают циркулировать. Особенно часто в это время активируются такие заболевания, как конъюнктивит и отит, способные привести к серьезным осложнениям. В связи с этим врачи в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказали, как защитить здоровье ребенка весной.

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Конъюнктивит – это воспалительная реакция, которая характеризуется отеком век и слизистой, а также наличием отделяемого в конъюнктивальной полости. Существуют три типа этого заболевания: вирусный, бактериальный и аллергический. При наличии слизисто-гнойного отделяемого из глаз педиатр может предположить бактериальную природу конъюнктивита, которая чаще встречается у детей. В этом случае назначается местный комбинированный препарат, например, ципрофлоксацин с дексаметазоном. Если эффект оказывается недостаточным, то пациента направляют к офтальмологу, чтобы подтвердить диагноз, либо изменить терапию.

«Конъюнктивит остается актуальной проблемой. Он может сопровождать целый ряд различных ситуаций, как аллергического, так и инфекционного характера, но может быть и побочным эффектом применения некоторых лекарственных препаратов. В контексте терапии очень важен мультидисциплинарный подход для своевременного предотвращения осложнений, исключения нарушений зрения у наших маленьких пациентов», – уточнила доктор медицинских наук, профессор РАН Елена Вишнева.

Второй по распространенности диагноз у детей – отит. Различают наружный (воспаление кожи ушной раковины и/или наружного слухового прохода) и средний (воспалительный процесс в среднем ухе) виды заболевания. При лечении острого среднего отита крайне важно обезболивание. Однако перед выбором препарата необходим осмотр барабанной перепонки, так как при наличии в ней перфорации местные обезболивающие средства противопоказаны. Помимо этого, нужно исключить спиртосодержащие ушные капли и компрессы.

В таком случае применяются препараты, содержащие фторхинолоны. Среди них стоит обратить внимание на капли с офлоксацином, а также на средства, в состав которых в качестве вспомогательного вещества входит гипромеллоза. А для скорой помощи при инфекции и воспалении может применяться комбинация антибактериального и противовоспалительного компонентов, например, препарат с ципрофлоксацином и дексаметазоном.