Как научиться ценить успехи и преодолевать трудности в обучении ребенка

Эксперт отметила такой факт: в начальной школе ведущая деятельность ребенка — учеба. Обычно на этом этапе у ребенка неплохие оценки по всем предметам, однако, если вы спросите его о том, какие уроки нравятся больше всего, он уже сможет дать ответ на этот вопрос.

© runews24.ru

Еронина пояснила, что с возрастом учеба отходит на второй план, появляется потребность реализовать себя в обществе сверстников. В 5 классе добавляются новые предметы, которые теперь ведут новые учителя, и обычно именно в этом возрасте родители начинают переживать из-за снижения успеваемости детей.

«Предметы школьной программы направлены на всестороннее развитие ребенка и формирование у него полной картины мира, ребенок ввиду ограниченности своего жизненного опыта может не понять, зачем ему необходимо знать валентность водорода и почему нужно делить в столбик, а не использовать для этих целей калькулятор. Важно ли изучать физику, математику, литературу? Безусловно, важно, однако, как бы на этом не настаивали учителя и родители, ребенок может считать совершенно иначе.

Обычно это «иначе» злит родителей, ведь очень хочется заглядывать в дневник, в котором нет свободного места от пятерок. На этом фоне достижения ребенка начинают обесцениваться: «Ну и что, что у тебя пять по русскому, почему по математике опять тройка? Не сделал задание? Отвлекался на уроке? Сегодня весь вечер занимаешься математикой!» — сетует эксперт.

Специалист продолжила, что вместо того, чтобы поддержать интересы ребенка и обсудить с ним сложное задание в русском языке или прочитать текст автора, который нравится ребенку, родители вырабатывают неприязнь к предмету, который и так не нравится, ведь сидеть и решать задачки по математике из-за полученной тройки воспринимается как наказание, а не как развитие.

«В то же время важно разобраться в причинах нежелания ребенка изучать предмет. Ребенок мог пропустить важную тему и отстать по программе или ребенку не нравится учитель, который преподает этот предмет. В обучении от личности преподавателя зависит очень многое, он может как вдохновить, так и отбить желание получать новые знания. Если вы понимаете, что один из этих факторов повлиял на то, как ребенок относится к предмету, вы можете предложить ему позаниматься с репетитором или выбрать кружок, который поможет взглянуть на предмет с другой стороны. Например, занятия в кружке шахмат развивают системное, логическое и абстрактное мышление, что помогает в изучении математики», — советует ACT-терапевт.

Эксперт подчеркнула, что важно признать, что ребенок может быть не идеальным и он не обязан оправдывать все ожидания родителей, которые были сформированы еще до его рождения.