Как научиться ценить успехи и преодолевать трудности в обучении ребенка: рассказывает психолог Анастасия Еронина
Эксперт отметила такой факт: в начальной школе ведущая деятельность ребенка — учеба. Обычно на этом этапе у ребенка неплохие оценки по всем предметам, однако, если вы спросите его о том, какие уроки нравятся больше всего, он уже сможет дать ответ на этот вопрос.
Еронина пояснила, что с возрастом учеба отходит на второй план, появляется потребность реализовать себя в обществе сверстников. В 5 классе добавляются новые предметы, которые теперь ведут новые учителя, и обычно именно в этом возрасте родители начинают переживать из-за снижения успеваемости детей.
«Предметы школьной программы направлены на всестороннее развитие ребенка и формирование у него полной картины мира, ребенок ввиду ограниченности своего жизненного опыта может не понять, зачем ему необходимо знать валентность водорода и почему нужно делить в столбик, а не использовать для этих целей калькулятор. Важно ли изучать физику, математику, литературу? Безусловно, важно, однако, как бы на этом не настаивали учителя и родители, ребенок может считать совершенно иначе.
Обычно это «иначе» злит родителей, ведь очень хочется заглядывать в дневник, в котором нет свободного места от пятерок. На этом фоне достижения ребенка начинают обесцениваться: «Ну и что, что у тебя пять по русскому, почему по математике опять тройка? Не сделал задание? Отвлекался на уроке? Сегодня весь вечер занимаешься математикой!» — сетует эксперт.
Специалист продолжила, что вместо того, чтобы поддержать интересы ребенка и обсудить с ним сложное задание в русском языке или прочитать текст автора, который нравится ребенку, родители вырабатывают неприязнь к предмету, который и так не нравится, ведь сидеть и решать задачки по математике из-за полученной тройки воспринимается как наказание, а не как развитие.
«В то же время важно разобраться в причинах нежелания ребенка изучать предмет. Ребенок мог пропустить важную тему и отстать по программе или ребенку не нравится учитель, который преподает этот предмет. В обучении от личности преподавателя зависит очень многое, он может как вдохновить, так и отбить желание получать новые знания. Если вы понимаете, что один из этих факторов повлиял на то, как ребенок относится к предмету, вы можете предложить ему позаниматься с репетитором или выбрать кружок, который поможет взглянуть на предмет с другой стороны. Например, занятия в кружке шахмат развивают системное, логическое и абстрактное мышление, что помогает в изучении математики», — советует ACT-терапевт.
Эксперт подчеркнула, что важно признать, что ребенок может быть не идеальным и он не обязан оправдывать все ожидания родителей, которые были сформированы еще до его рождения.
«Если для вас важно, чтобы ребенок имел широкий кругозор, то всегда можно искать альтернативные источники получения информации. Например, посещение планетария может вдохновить ребенка на изучение солнечной системы, а просмотр фильма по произведению великого автора даст импульс на погружение в творчество писателя», — заключила спикер.