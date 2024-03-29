Как «разговорить» ребенка: работающие техники для родителей

Развитие речи — важный момент в воспитании ребёнка. Это помогает ему не только общаться с людьми и чётко формулировать желания и потребности. Учёные давно доказали, что развитая речь влияет на интеллект и психические процессы человека. Как развить речь у ребёнка, рассказала невролог DocDeti Екатерина Лисаконова.

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Способы развить речь у ребёнка

Невролог привела рекомендации по развитию речи у детей, которые даёт Американская ассоциация семейных врачей. Вот основные:

- говорить с ребёнком нужно с момента рождения: отвечать на лепет, играть в простые игры;

- слушать ребёнка, смотреть на него, когда он говорит, давать время на ответ;

- описывать детям, что они делают и чувствуют;

- поощрять рассказы и сочинение историй;

- читать вслух книги, которые подходят по возрасту, или обсуждать картинки;

- включать музыку и разучивать песни с ребёнком;

- как можно больше разговаривать с ребёнком, комментируйте свои действия;

- гуляйте и путешествуйте вместе, чтобы была пища для разговоров;

- отвечайте каждый раз, когда ребёнок говорит;

- задавайте ребёнку как можно больше вопросов;

- не исправляйте ошибки в речи — просто показывайте правильную модель;

- играйте с ребёнком и обсуждайте игры;

- создайте для ребёнка возможность играть с детьми с чуть более развитой речью.

Каким должен быть словарный запас детей и взрослых

Активнее всего наш словарный запас расширяется в детстве. Каждый ребёнок индивидуален, но есть норма развития речи и словарного запаса у детей.

К концу первого года жизни в арсенале ребёнка бывает 10–15 слов. И это, в основном, простые лепетные слова («ляля», «мама», «бо-бо») и звукоподражательные («аф-аф», «би-би»), рассказывала «Секрету» психолог Анастасия Екушевская.

Переломный момент наступает в три года. Словарный запас ребёнка увеличивается до 800–1000 слов. Его речь резко усложняется и становится более связной.

Перед школой, в 6–7 лет, дети уже знают около 5000 слов и активно используют не менее 2500 из них. Их речь становится грамотной, они без труда строят сложные предложения, используют сравнения и устойчивые выражения.

К выпускным экзаменам большинство школьников знает 50 000 слов и активно использует в речи 17 000 — 25 000 слов.

Активнее всего мы запоминаем новые слова примерно до 20 лет. После 45–50 лет словарный запас почти не пополняется. Пассивный словарный запас русского языка взрослого человека составляет в среднем 75 000–80 000 слов.

Подробнее о том, как его пополнять, «Секрет» рассказывал здесь.