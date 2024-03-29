Как «мамские» блоги влияют на психику женщин

Недаром говорят, что лучшее — враг хорошего. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Broadcasting & Electronic Media Research, мамочки-блогеры могут не только поделиться бесценным советом, но и навредить вашей психике. Оказалось, что идеализированные образы материнства, включая безупречно чистый дом, счастливых послушных детей, прическу и макияж, усиливают тревогу и провоцируют зависть у молодых мам.

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Исследователи опросили более 400 женщин, чтобы выяснить, какие черты личности могут привести к большей восприимчивости контента «мамфлюенсеров». Результат следующий: особенно подвержены влиянию идеальной картинки женщины со склонностью сравнивать себя с другими, причем эта черта не связана с самооценкой.

«Есть множество примеров того, как мамы вскоре после родов хвастаются "необходимыми" вещами — люлькой за 1000 долларов или мойкой бутылочек за 300 долларов, и это, вероятно, создает давление на других мам. Или видео в стиле "типичный день", которые демонстрируют кулинарные шедевры и ежедневную уборку, что только усиливает негативный эффект», — приводит слова ведущего исследователя Сиера Киркпатрик издание The NY Post.

Другое исследование показало аналогичные результаты. Тогда опрос двух тысяч матерей показал, что треть из них иногда чувствуют себя плохими мамами, а 77% заявили, что именно соцсети заставляют их выглядеть или вести себя определенным образом. К тому же, 65% респондентов чувствовали себя менее уверенно после просмотра «мамского» контента блогеров.