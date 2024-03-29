Родителей предупредили об «эпидемии психологических отклонений» среди детей

Из-за обилия гаджетов в мире началась «эпидемия психологических отклонений» среди детей, предупредила психолог Лариса Суркова, ставшая гостем шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». Специалист рассказала, что зачастую даже к психиатру ребенка приводят с телефоном в руках. Она пояснила, что с ранних лет у детей начинает развиваться зависимость.

К сожалению, мы видим зависимости от гаджетов, и видим их очень рано. Это, на самом деле, ужасно. Потому что можно увидеть в кабинете — особенно мне часто такие истории рассказывают психиатры из моей команды, потому что для них каждый раз это шок, — когда приводят ребенка, его даже приводят с телефоном, — рассказала психолог.

По ее словам, у некоторых детей начинаются истерики, если просто забрать у них смартфон. Ребенок может начать биться головой о стену и царапать себя. Все это является признаками тяжелейшей формы зависимости. Суркова уточнила, что гаджеты становятся ближе взрослого человека, так как дают больше информации. При этом психолог пожаловалась, что многие родители не признают наличие проблемы.

Родители же — они все время, понимаете, пытаются прикрывать. Они говорят: «Вы знаете, у меня сын — а ему пять лет, — он может в телефоне пазл собрать из тысячи частей». Говоришь: «Классно, давайте». Кладешь перед ним из десяти — он ничего с ним не сделает, — подчеркнула специалист.

Педагог-психолог Виктория Савкова ранее рассказала, что реальность ребенка нужно наполнить интересными событиями. По ее словам, если родители ограничивают использование гаджетов, они должны предложить увлекательную альтернативу, например совместное путешествие или настольную игру.