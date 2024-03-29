Десять вещей, которые нужно знать о новорожденном ребенке

В первые несколько месяцев жизни новорождённые переживают интенсивный период роста и развития. И вам, и вашему ребёнку предстоит проделать большую работу по установлению режима сна, питания и общения. В отличие от фотографий пухлых младенцев, которые вы привыкли видеть на обложках журналов, фотографиях на сайтах и брошюрах из родильных домов, которые вы просматриваете на протяжении всей беременности, внешний вид новорождённого может стать для вас неожиданностью.

Тлум.Ру делится десятью неожиданными, забавными и полезными вещами, которые вам важно знать о своём ребёнке в первые дни его жизни. Это поможет вам подготовиться к тому, чего ожидать при уходе за новорождёнными.

№ 1. Ваш младенец может выглядеть забавно и странно

Проведя 9 долгих месяцев в утробе матери, ваш ребенок может выскользнуть в этот мир с сухой кожей, крошечными (почти закрытыми) глазками, небольшими детскими прыщами и сплющенной головкой, но со временем всё изменится, и ваш ребёнок начнет напоминать малышей, которых вы всегда видите в детских журналах и рекламе.

Вам не нужно ничего делать с сухой кожей вашего ребёнка (обычно она шелушится и отслаивается сама), но если вы хотите это контролировать, приобретите гипоаллергенный детский лосьон без отдушек. Также у детей могут появиться небольшие шишки и сыпь от подгузников. Обязательно обратитесь к врачу, если сыпь становится влажной и с выделениями, не проходит долгое время или если у вашего ребёнка поднялась температура, поскольку это может быть признаком инфекции.

№ 2. Первый стул вас удивит

В течение первых нескольких дней стул ребёнка состоит из мекония, липкого зеленовато-черного вещества, которое выстилало кишечник вашего ребёнка во время беременности. Чтобы убрать его, протрите попу ребёнка ватным тампоном, смоченным в воде, и смажьте её вазелином, чтобы это вещество было легче удалить в следующий раз.

Новорождённые могут испражняться семь раз в день или реже, чем один раз в семь дней — и тот, и другой варианты совершенно нормальны. Также важно знать, что ребёнок будет хрюкать и стонать, когда испражняется, и это нормально и не означает, что у младенца диарея или запор. Если ребёнок хорошо питается и часто мочится в подгузник, вам не о чем беспокоиться.

№ 3. Новорождённые могут много плакать

Очень. Много. Будучи такой крохой, малыш может порой казаться вам как минимум сиреной. Пронзительные вопли — то, как общаются с окружающим миром младенцы: именно так они сообщают, что они голодны, замерзли, у них грязный подгузник или они хотят, чтобы их взяли на руки и покачали. Со временем вы даже начнёте понимать, какой вопль что означает.

Помимо плача, малыш будет хрюкать, стонать, фыркать и многое другое. Носовые ходы новорождённых все еще довольно узкие, и застрявшая слизь иногда приводит к довольно странным звуковым эффектам. Младенцы также много чихают.

№ 4. У новорождённых детей нет слез

Хотя ребёнок будет выть и кричать, пытаясь получить то, что он хочет или в чем нуждается, на самом деле он не будет плакать. Младенцы не могут производить слезы примерно до трёхнедельного возраста — всё потому, что их слёзные протоки ещё не полностью развиты к моменту рождения. Они всегда будут производить влагу, чтобы глаза были хорошо увлажнены и здоровы, но это не будет слезами в нашем привычном понимании.

№ 5. Цвет глаз ребёнка изменится со временем

Все дети рождаются с тёмно-голубыми глазами, которые со временем меняют свой цвет. Какого цвета будут его глаза, зависит от количества меланина в радужке. Наиболее резкое изменение цвета глаз можно заметить в период от шести до девяти месяцев, так что не спешите думать, что цвет глаз у малыша не повторяет ваш или цвет глаз вашего партнёра.

№ 6. Младенцы рождаются с 300 костями

У новорождённых малышей почти в два раза больше костей, чем у взрослого человека! Некоторые из этих костей срастаются в течение первых нескольких лет, в результате чего общее их количество снижается до 206. Например, череп новорождённого ребёнка имеет несколько костей, которые перекрываются, образуя так называемый родничок, которые срастается в течение первых 18 месяцев жизни. Он нужен для того, чтобы череп ребёнка был эластичным во время родов и роста головы малыша.

№ 7. Не нужно купать его каждый день

Поскольку в первые дни ваш ребёнок мало что делает (и поскольку его кожа пока очень нежная и уязвимая), ему не нужно будет принимать полноценную ванну каждый день. Лучше поступать так: влажным ватным диском (смоченным в охлаждённой кипячёной воде) вытирать лицо ребёнка, область попы, руки и складки кожи. Используйте разные кусочки ваты для каждой части тела.

№ 8. У большинства детей есть родимые пятна при рождении

Большинство людей считают родимое пятно аномалией, но это совершенно нормально: на самом деле около 80% детей рождаются с каким-либо родимым пятном, причем наиболее распространенным типом является «пламенеющий невус» или, другими словами, «пятно от портвейна».

Большинство родимых пятен возникают из-за того, что крошечные кровеносные сосуды под кожей расширяются во время родов — обычно эти следы исчезают в течение несколько лет жизни ребёнка.

№ 9. У новорождённых нет коленных чашечек

У младенцев всё еще есть колени, но они рождаются без коленных чашечек. Коленные чашечки (или надколенники) твердые, костистые и острые. Это делает их далеко не идеальной костью для беспрепятственного прохождения через родовые пути. Поскольку младенцам необходимо рождаться естественным путём, они развиваются в матке с хрящами в тех местах, где у взрослых находятся коленные чашечки. Хрящ более податлив, чем кость, и это делает рождение ребёнка более лёгкой задачей.

Удивительно, но надколенник не начинает развиваться сразу после рождения. Вместо этого хрящ начинает превращаться в кость, когда ребёнок становится малышом (около 2 лет). С возрастом хрящ начинает костенеть или формироваться в кость — это совсем не быстрый процесс.

№ 10. Еда не останется в желудке младенца надолго

Новорождённый ребёнок будет какать, писаться и рвать (или, скорее, отрыгивать) практически чем угодно. Вы можете нарядить малышку принцессой на своей первой семейной прогулке, но будьте уверены, что маленькое розовое или белое платьице окажется в корзине для белья в тот же день. Ваша одежда тоже в опасности — эту стадию нужно просто перетерпеть.

Кажется, что этого много, и это как-то слишком для вас? Не переживайте — вся ваша тяжелая работа по уходу за новорождённым покажется сущей ерундой, когда вы, наконец, впервые увидите улыбку своего малыша или услышите его первое слово.