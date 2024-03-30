В Британии растет движение за детство без телефонов

В Великобритании нарастает движение среди родителей, выражающих своё несогласие с ранним введением детей в мир смартфонов из-за опасений за их психическое благополучие и социальное развитие. "Родители за детство без смартфонов", инициатива под руководством Дейзи Гринвелл, матери троих детей, призывает к осознанному подходу в использовании технологий, реагируя на общественную тревогу, информирует Центральная Служба Новостей.

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С ростом доступности смартфонов увеличивается риск столкновения с кибербуллингом, социальным давлением, и вредным контентом. Эта кампания получила поддержку многих родителей, стремящихся защитить своих детей от негативных последствий "цифрового детства". В разных уголках страны создаются группы поддержки и профессиональные команды для обсуждения мер противодействия раннему приобщению детей к смартфонам.

Джонатан Хайдт, американский социальный психолог, в своём труде "Тревожное поколение" описывает, как распространение смартфонов изменило детство, подчеркивая связь между "цифровым детством" и ростом числа психических расстройств среди подростков. Эксперты и родители призывают к совместным усилиям для защиты молодёжи от рисков, связанных с смартфонами.