ЗАГСы Москвы назвали запрещенные детские имена

Управление ЗАГС Москвы выпустило краткое руководство для родителей, которые выбирают имя своему ребенку.

Прежде всего хорошо бы узнать значение имени для мальчика или девочки, а также выяснить, как имя будет звучать в сочетании с фамилией. Многие семьи выбирают уникальные имена, другие, наоборот, отдают предпочтение популярным. Имя ребенка записывается по соглашению родителей.

"Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы", - сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы в своем Telegram-канале.

Родителей пригласили на церемонию имянаречения, то есть вручение свидетельства о рождении в торжественной обстановке.