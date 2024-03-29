Токсичная мать: чек-лист для вас, пока не поздно измениться

Быть матерью — это прекрасно и здорово, но это еще и бесконечно трудно. Это естественный инстинкт для большинства женщин, но, давайте по-честному, никто не учит, что это значит на самом деле — быть хорошей мамой. Поэтому мы растем в этой роли вместе со своими детьми и, конечно, совершаем ошибки. Иногда много ошибок. Порой — страшных. И, самое ужасное, даже не понимаем этого.

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«Есть некоторые типы токсичных женщин, которые обладают определенными чертами, делающими их не только ужасными матерями, но и достойными сожаления людьми. Они оказывают негативное влияние на умственное и эмоциональное развитие своих детей, а их отношения с детьми часто бывают натянутыми или испорченными», — объясняет психолог Елена Малашова.

Помешанная на контроле

Обычно это обсессивно-компульсивные личности, которые чувствуют себя обязанными контролировать каждый аспект жизни своего ребенка. Контрол-фрик диктует, как ему жить, и подрывает его самостоятельность.

«Такое контролирующее поведение может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя марионеткой или проекцией жизни своей матери, а не самостоятельной личностью», — говорит Елена.

Перфекционистка

Перфекционизм — это неустанное стремление к безупречности и желание казаться совершенным во всех сферах жизни. Он часто рассматривается как положительная черта, но может и привести к определенным проблемам с психическим здоровьем.

«Есть дезадаптивный, нездоровый или невротический перфекционизм, когда все, что меньше совершенства, неприемлемо. Это может сделать людей уязвимыми для депрессии», — рассказывает Елена.

Мать, стремящаяся к перфекционизму, обычно характеризуется как властная и тревожная женщина, которая придает большое значение внешнему виду и оценкам. В результате у ее детей формируется критическое представление о себе, они чувствуют себя недостаточно хорошими для любви и эмоционально обделенными.

Критик

Это, несомненно, один из худших типов токсичных матерей. Они никогда не бывают довольны действиями своего ребенка, и вместо того чтобы хвалить его достижения, они критикуют все, что он делает, всегда находят недостатки в его мыслях, поведении и действиях и используют их в качестве средства порицания. Такие высказывания, как: «Ты недостаточно хорошо справился с заданием» или «Ты всегда все портишь, не так ли?», — обычное дело для матерей такого типа.

«Взросление с чрезмерно критичной матерью может привести к тому, что у ребенка разовьется низкая самооценка и неуверенность в себе. Кроме того, во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с ответственностью и самодисциплиной», — предупреждает психолог.

Тусовщица

До беременности вы можете хотеть тусоваться и развлекаться любыми легальными способами, но важно понимать, что, как только у вас появятся дети, все меняется. Вы обязаны вести себя действительно по-взрослому и подавать им хороший пример. К сожалению, мама-тусовщица часто слишком незрелая, чтобы понять это.

«Такие мамы часто не хотят брать на себя ответственность за материнство и предпочитают вести беззаботный образ жизни. В лучшем случае они могут рассматривать воспитание как простое поддержание ребенка на правильном пути, а не как активное участие в его росте и развитии, а в худшем просто бросают ребенка на бабушку или няню», — говорит Елена.

Нарциссистка

Такие люди в основном эгоцентричны и не способны быть хорошими воспитателями. Они рассматривают своих детей как продолжение себя и не признают их самостоятельности. Такие «я-первые» матери часто поглощены собой и в глубине души крайне не уверены в себе, поэтому им нужно постоянно самоутверждаться за счет собственных детей.

По словам Елены, «такой стиль воспитания создает нездоровую динамику, когда ребенок учится играть вспомогательную роль в жизни матери, а не развивает свое уникальное чувство собственного достоинства».

Пессимистка

Матери с пессимистичным настроем могут нанести вред психическому здоровью и благополучию своих детей, поскольку они могут распространять негатив по всей семье. Они часто страдают от высокого уровня стресса и тревоги.