Стало известно, в каких случаях родители обязаны сопровождать детей

Детям до 16 лет запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в период с 22:00 до 06:00, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, аналогичное ограничение для подростков в возрасте от 16 до 18 лет действует с 23:00 до 06:00. За нарушение этих и других требований в российском законодательстве предусмотрены штрафы, напомнил парламентарий.

Детям до 16 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых с 10 вечера до шести утра. Дети с 16 лет — с 11 вечера до шести утра, — рассказал он.

Чаплин подчеркнул, что, согласно закону, родители также обязаны сопровождать ребенка на приеме у врача до 15 лет. Другие родственники могут получить такое разрешение только по доверенности. Также свои ограничения имеют право устанавливать кинотеатры, театры и концертные залы, добавил парламентарий, отметив, что фильмы с ограничением по возрасту дети могут смотреть только с родителями.

Родители также обязаны присутствовать с ребенком на психолого-медико-педагогической комиссии, если возникает такая ситуация, — напомнил он.

Чаплин отметил, что проводить такую процедуру без согласия и присутствия родителей категорически запрещено. То же самое касается и допроса сотрудниками полиции.

Согласно закону, если сотрудники правоохранительных органов хотят поговорить с ребенком до 14 лет, то сделать это возможно только в присутствии родителей. С детьми от 14 до 16 лет вместо родителей на допросе допускается присутствие педагога или психолога. Еще один важный момент, о котором забывают и родители, и взрослые, — рассказал парламентарий.

Чаплин добавил, что за нарушение всех этих норм нарушителям грозит штраф. Он также предупредил о возможности постановки семьи на учет в случаях, когда ребенка подвергают серьезной опасности.

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