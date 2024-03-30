Количество детей в приемных семьях предлагают ограничить

Сегодня нередки случаи, когда недобросовестные опекуны или усыновители берут воспитанников из детских домов исключительно для того, чтобы жить на пособия и выплаты, положенные приемным и опекунским семьям. В результате дети не получают заботы, тепла и любви. Бывают и такие ситуации, когда над детьми откровенно издеваются, эксплуатируют их и дело доходит до суда.

На это обратили внимание законодатели — сейчас они готовят к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ограничить до трех количество детей, которых можно взять под опеку, ранее сообщал сенатор Айрат Гибатдинов.

Необходимость внести изменения в законодательство возникла после резонансного случая в Ульяновской области, когда семеро приемных детей подвергались истязаниям со стороны опекунов — обвиняемые были арестованы 26 марта этого года. Почему следует ограничить число детей в приемных семьях и какие здесь могут быть исключения, «Парламентской газете» рассказала соавтор документа, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

- Нина Александровна, почему сегодня нужно ограничить число детей, которых можно взять под опеку?

- В последние годы число детских домов заметно сократилось, а устройство детей в семьи стало активно развиваться. Напомню, что есть три основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи — это опека, усыновление или приемные семьи. И при этом число ребят, которых могут взять приемные родители, никак не ограничено — иногда в семьи берут до двух десятков сирот. Но далеко не всем детям живется хорошо, комфортно и уютно в таких семьях. Потому что иногда приемные родители «набирают» детей из детдомов, чтобы получать пособия и выплаты и использовать их труд. О заботе и воспитании здесь речь не идет.

- А много случаев, когда приемных детей берут в семьи из корыстных соображений?

- К сожалению, сегодня это не редкость. Об этом говорит и то, что число случаев возврата в детские дома устроенных в семьи детей-сирот растет. Иногда недобросовестные опекуны, получив причитающиеся детям выплаты и алименты, отдают детей обратно в детский дом. Бывают случаи, когда приемных детей используют по сути как бесплатных работников в своих подсобных хозяйствах. И мы, как законодатели, тут должны сказать свое слово, ввести ограничения и поставить заслон бизнесу на приемных детях.

- Почему вы предложили ограничение только до трех детей, которых можно взять под опеку? Могут ли здесь быть исключения?

- Такое ограничение мы предложили, потому что вышел указ президента, согласно которому многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. И это как раз должно стать точкой отсчета. Но исключения, конечно, могут быть. Например, когда речь идет о детях из одной семьи. Скажем, приемная семья взяла троих детей из детского дома, но оказалось, что в другом детском доме у них есть братья и сестры. И здесь, конечно, надо дать право органам опеки решать такие вопросы по-человечески. Нельзя запрещать устраивать братьев и сестер в одну приемную семью. Но в целом, конечно, принятие сирот под опеку или усыновление нельзя ставить на поток, это не должно становиться способом зарабатывания денег. И, безусловно, давно пора заняться реформированием органов опеки. Еще в 2022 году Минпросвещения представило концепцию по совершенствованию деятельности органов опеки, но ее так и не начали реализовывать. Надеюсь, что с формированием нового Правительства в ближайшее время этой теме придадут новый импульс и примут конкретные решения.