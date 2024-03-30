Самойлова ответила на критику в адрес ее методов воспитания

Супруга Джигана решила осадить подписчиков.

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Оксана Самойлова показывает не только глянцевые картинки о жизни многодетной зажиточной семьи, но и реальные будни.

Так, она опубликовала видео из комнаты своей дочки Ариэлы. Ролик ужаснул подписчиков соцсетей Самойловой, поскольку в помещении царил жуткий бардак. Однако когда в адрес супруги Джигана посыпались обвинения, что она не следит за дочкой, то решила осадить хейтеров и дать им жеский отпор.