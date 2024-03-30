«Какой кошмар, конечно»: Самойлова ответила на критику в адрес ее методов воспитания
Супруга Джигана решила осадить подписчиков.
Оксана Самойлова показывает не только глянцевые картинки о жизни многодетной зажиточной семьи, но и реальные будни.
Так, она опубликовала видео из комнаты своей дочки Ариэлы. Ролик ужаснул подписчиков соцсетей Самойловой, поскольку в помещении царил жуткий бардак. Однако когда в адрес супруги Джигана посыпались обвинения, что она не следит за дочкой, то решила осадить хейтеров и дать им жеский отпор.
«Мои и раскидать могут, и брови выщипать, и даже тройки получают иногда. Какой кошмар, конечно, — саркастически прокомментировала Самойлова обвинения в неидеальности детей. — Наверное, надо всех в детдом сдать срочно, а то они что-то неидеальные. Иметь неидеальных детей это нормально: больше того — я тоже иногда раскидываю».