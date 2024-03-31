Врач объяснила, как уменьшить вредное воздействие гаджетов на зрение ребенка

Гаджеты оказывают влияние на зрение ребенка, увеличивают риск развития близорукости, астигматизма и других рефракционных аномалий. Однако вредит, скорее, режим их использования, рассказала "РГ" врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

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Она пояснила, что для детских глаз вредно длительное сосредоточение взгляда на экране, плохое освещение, редкое моргание, которое приводит к пересыханию склеры, а также неправильное держание устройства. Из-за этого у ребенка могут отмечаться головные боли, усталость глаз, а также их зуд или жжение.

Для минимизации негативного воздействия гаджетов на зрение детей, врач рекомендовала соблюдать несколько простых правил. Так, в течение дня время, проведенное со смартфоном или планшетом, не должно превышать двух часов. При этом каждые 20 минут необходимо делать 20-секундный перерыв и смотреть на объекты, расположенные на расстоянии не менее 5-6 метров. Поможет избежать перенапряжения глаз хорошее освещение. При этом само устройство должно находиться на уровне глаз или немного ниже и на расстоянии вытянутой руки.

"Внедрение простых правил и рекомендаций в повседневную жизнь поможет защитить зрение наших детей и обеспечить им здоровое будущее в мире, где гаджеты будут продолжать играть значимую роль", - подчеркнула Барышникова.

Кроме этого, она обратила внимание, что производители устройств сегодня также заботятся о зрении людей и внедряют функции, направленные на снижение вредного воздействия. К ним относятся фильтры для блокировки синего света, напоминание о необходимости делать перерывы, а также приложения, контролирующие время использования устройств.