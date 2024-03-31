Кто имеет право записать в школу ребенка в первую очередь

Запись в первый класс стартует 1 апреля. Родителям или законным представителям малышей нужно написать заявление — либо лично придя в школу, либо дистанционно. В последнем случае можно хоть сейчас создать черновик на портале госуслуг. Причем для некоторых ребят предусмотрены льготы, которые дают им приоритет при приеме в школу перед другими детьми.

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Кого это касается и как правильно оформить заявку, рассказывает «Парламентская газета».

С какого возраста берут

По общему правилу в школу записывают, когда ребенку исполнится 6 с половиной лет и при отсутствии противопоказаний по здоровью, но не позже 8 лет. По просьбе родителей или их законных представителей допустимо сдвинуть сроки на более ранний или более поздний период.

Подать заявление можно разными способами. Например:

на портале госуслуг, в МФЦ, на портале mos.ru — москвичам, на сайтах региональных органов образования, непосредственно в школу — лично, почтой с уведомлением о вручении или отправить файл на электронный адрес.

Когда стартует кампания

Запись в школу должна начаться не позднее 1 апреля, но точную дату учебные заведения могут назначить сами. До 30 июня принимают заявление в школу по месту регистрации, а при наличии льготы — в любую. Но тогда об официальном зачислении сообщат не раньше 3 июля, но не позже 5 июля, когда рассмотрят все поступившие заявки.

Второй этап — с 6 июля по 5 сентября, когда можно выбрать любую школу. Но туда ребенка возьмут, если остались свободные места. О приеме объявят в течение трех рабочих дней. Если откажут, то можно узнать об имеющихся свободных местах в местном органе образования.

Получить сведения о прикреплении дома к той или иной школе можно на ее сайте и информационном стенде. Эти данные закон обязывает размещать не позднее 26 марта.

Если родители выбрали несколько школ, в каждую надо писать отдельное заявление. Портал госуслуг позволяет указать до трех, причем одна обязательно должна быть по месту жительства.

Как создать черновик

Сформировать черновик заявления можно заранее благодаря специальному сервису на «Госуслугах». Минцифры на своем сайте напомнило, что очередность подачи заявок учитывается при зачислении в школу. «Чтобы ребенок был в числе первых принятых учеников, подготовьтесь к отправке заявления заранее», — говорится в сообщении.

Чтобы записать ребенка в школу, надо выполнить следующий порядок действий:

убедиться, что у вас есть учетная запись на сайте, и зайти на страницу услуги,

проверить автоматически заполненные сведения — серию и номер паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, адресе регистрации,

заполнить пустые поля, в том числе указать желаемую школу, льготы, другие параметры обучения,

нажать «Сохранить заявление».

Черновик можно редактировать до отправки. После заполнения заявления появится информация, когда начнется запись в выбранной школе. Напоминание о ней заранее придет в личный кабинет, так что в день старта кампании нужно будет лишь нажать кнопку «Отправить».

Сервис работает на «Госуслугах» для всех регионов, кроме Москвы и Московской области, жителям которых портал предложит перейти на региональные электронные ресурсы.

Кого зачислят первыми

Право записать своего ребенка вне очереди в школу-интернат имеют:

прокуроры — на основании пункта 5 статьи 44 Закона «О прокуратуре», судьи — это следует из пункта 3 статьи 19 Закона «О статусе судей», сотрудники Следственного комитета — согласно части 25 статьи 35 Закона «О Следственном комитете».

Их детей первыми запишут и в обычные школы, а кроме них - детей военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в СВО либо умерших позже из-за увечий, ранений, травм, контузий или заболеваний. Это установлено приказом Минпросвещения от 30 августа 2023 года № 642.

Первоочередное и преимущественное право

Кроме внеочередного права записать ребенка в школу есть еще первоочередное и преимущественное. Первоочередное действует для детей:

военнослужащих и тех, кто находится в добровольческих формированиях,

сотрудников полиции, в том числе погибших или умерших из-за увечья, полученных при выполнении служебных обязанностей, из-за заболевания, возникшего во время службы в полиции, либо уволенного по состоянию здоровья,

работников органов внутренних дел, не имеющих статус сотрудника полиции,

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, в том числе умерших в течение года после увольнения из-за проблем со здоровьем, диагностированных в связи с выполнением служебных обязанностей,

находящимся на иждивении этих людей.

Преимущественное зачисление в государственную или муниципальную школу, причем без привязки к регистрации, действует для детей, у которых в школе уже учатся брат или сестра, и не обязательно родные. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Принципиально, что дети должны жить вместе.

Все три вида льгот применяются и в отношении усыновленных и удочеренных детей, а также находящихся под опекой или попечительством, в приемной и патронатной семьях.

Сделано много, но недостаточно

На сегодня сделано все, чтобы запись в школы была максимально удобной и простой для родителей, но в российском образовании есть проблемы, которые могут создать сложности, рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Прежде всего речь идет о стабильном росте числа российских школьников, который будет продолжаться до 2025 года. Это создает серьезную нагрузку на школу, — подчеркнула парламентарий. — Министерство просвещения ведет активную работу по созданию новых образовательных организаций, удалось ликвидировать такое явление, как третья смена. Так что можно не беспокоиться — ребенок в любом случае получит образование».

Но школу нужно выбрать как можно раньше, чтобы попасть в престижное учебное заведение или в то, которое находится рядом с домом, добавила политик. Кроме того, опыт прошлого года показал, что из-за большого количества желающих подать заявления в первые минуты могут быть краткосрочные сбои в работе специального сервиса на «Госуслугах».

Лантратова обратила внимание и на множество неточностей в документах, поступивших на детей из различных ведомств в 2023 году. Из-за них родители не могли записать ребенка в школу онлайн, приходилось пройти через длительный бюрократический процесс.

«С подобным столкнулась и моя коллега, депутат от фракции КПРФ Ирина Филатова, которой не удалось дистанционно зачислить дочку в первый класс из-за ошибок чиновников, — привела пример депутат. — Проблемы взяли на контроль, и, надеюсь, в этом году родители не столкнутся с подобными сложностями».

Однако, по ее словам, остается серьезный пробел и в законодательстве. В 2019 году внесли поправки в Закон «Об образовании», дети получили право на преимущественное зачисление в школу, где уже учится их старший брат или сестра.