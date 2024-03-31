Врач объяснил, как правильно готовить полезный мясной бульон для детей

Правильно приготовленный мясной бульон повышает у маленьких детей аппетит и стимулирует пищеварение. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказал Евгений Шаповалов, педиатр, кандидат медицинских наук и инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

«Готовить его лучше на бутилированной (желательно с пометкой «для детей») или хорошо очищенной воде. И ни в коем случае не использовать специи или бульонные кубики для усиления вкуса. В качестве основы для бульона подойдут нежирные сорта мяса без прожилок. Оптимальный вариант – крольчатина или индюшатина. Однако можно использовать и телятину», – сообщил Евгений Шаповалов.

По словам педиатра, перед приготовлением бульона мясо нужно вымыть в холодной воде, зачистить от жира и нарезать небольшими кусочками поперек волокон.

«Супы для детского питания варят исключительно на втором бульоне. Когда первый бульон начнет закипать, пена на нем поднимется шапкой, ее нужно снять столовой ложкой, проварить бульон 5–10 минут после закипания, а затем слить жидкость и залить мясо свежей чистой водой», – объяснил детский врач.

Евгений Шаповалов отметил, что после закипания второй бульон необходимо готовить при слабом кипении — примерно два часа, после чего его следует процедить и удалить с поверхности излишки жира.