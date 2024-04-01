Выяснилось, читают ли российские дети книги

Рынок полнится книгами, которые могли бы заинтересовать любого – фантастика, фэнтези, романы, детективы и ужасы. Однако многие отмечают, что современные дети читают гораздо меньше, чем их родители и бабушки-дедушки в детстве.

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Издание «ФедералПресс» провело опрос и выяснило, как много современных детей читает книги. Выяснилось, что всего 19% опрошенных читает разнообразную литературу. 43% респондентов уверены, что их дети читают только заданный в школе перечень книг. 25% отмечают, что их чадо разве что прослушает краткое изложение в аудиоформате, а 13% и вовсе не интересуются литературными предпочтениями своих детей.