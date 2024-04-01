Как записать ребенка в первый класс: инструкция

В России началась активная запись детей в первый класс. «ФедералПресс» публикует информацию, которую необходимо знать родителям.

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Сколько лет должно быть первокласснику

Вашему ребенку должно быть не меньше 6 с половиной и не больше 8 лет. Можно отправить ребенка в первый класс раньше, однако для этого необходимо обратиться в управление или департамент образования с заявлением. Нужно будет пройти специальную комиссию (педагог-психолог), медицинскую комиссию (форма 026/у-2000), и только после этого вы можете получить разрешение.

Способы подачи заявления

Через портал «Госуслуги».

Через МФЦ.

Отправить документы почтой.

Принести заявление в школу.

Заявления будут принимать до 30 июня 2024 года.

Какие документы нужны для заполнения заявления

Паспорт,

Свидетельство о рождении ребенка,

сведения о регистрации (прописка) – вашей и ребенка.

Если вы имеете льготу или другое преимущество (старший брат учится в школе), то для подтверждения обязательно приготовьте:

свидетельство о рождении брата или сестры будущего первоклассника, если они уже учатся в выбранной школе;

для иностранцев – документ, подтверждающий право ребенка находиться в России, например, вид на жительство или разрешение на временное проживание;

разрешение комиссии управления образования, если ребенку меньше 6 с половиной или больше 8 лет;

для тех, у кого ребенок под опекой, – документ, подтверждающий право представлять его интересы;

для льготников – справка с места работы родителей;

для детей с ограниченными возможностями здоровья – заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Некоторые родители после записи на «Госуслугах» занимают живую очередь в 7 утра. Отметим, что многие родители не понимают, зачем так рано подавать заявление и оформлять его в школе. В телеграм-каналах целый ряд обсуждений на этот счет.

«До 30 июня – прием тех, кто по месту жительства, обязаны принять всех же, какая разница, когда подавать», – пишет одна из родительниц.

Когда проходит зачисление

О зачислении вы узнаете не раньше 1 июля 2024 года. Если вашего ребенка не берут в школу, вы получите на «Госуслугах» соответствующее уведомление, и у вас будет время перезаписаться в другую школу.