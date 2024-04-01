Учитель два года носил на спине по школе ученика с редким заболеванием

Школьный учитель из Китая несколько лет регулярно носил ученика с редким заболеванием на спине по школе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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Сюй Лунцзюнь, учитель средней школы в городе Чунцин, примерно два года назад впервые заметил, что мальчик по имени Иньюань чрезмерно много спит. Он пытался разбудить ученика, брызгая ему водой в лицо и щипая его, но безуспешно. Тогда учитель сообщил об этом семье мальчика и предложил отвезти его в больницу. Врачи диагностировали у ребенка нарколепсию — заболевание нервной системы, относящееся к гиперсомниям. Болезнь характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания, а также внезапными снижениями тонуса мышц при ясном сознании.

Мальчик прошел лечение, и, хотя болезнь осталась, его состояние улучшилось. «Раньше частота приступов нарколепсии составляла около двух-трех раз в неделю. С прошлого года она снизилась», — говорит Лунцзюнь. Отмечается, что в течение двух лет каждый раз, когда у мальчика случался приступ, учитель нес его на спине до машины и отвозил к нему домой, где передавал бабушке и дедушке. Родственники назвали Лунцзюня добрым человеком и заявили, что благодаря его помощи мальчик по-прежнему посещает школу. Мужчина, в свою очередь, заявил, что считает своим долгом помогать Иньюаню. Он выразил надежду, что врачи вылечат расстройство сна у мальчика.