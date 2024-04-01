Педагог рассказала, как реагировать родителям на двойку у ребенка

Если ребенок получил двойку, родителям не следует драматизировать ситуацию, рассказала "Газете.ру" педагог Наталья Евсеева.

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"В этот момент ребенку важно получить от семьи поддержку, а не назидание и наставление", – прокомментировала эксперт.

Евсеева отметила, что родитель должен помочь подростку справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Она посоветовала объяснить ребенку, что оценка не характеризует его как личность, а лишь показывает, что в знаниях есть пробелы.

По мнению педагога, нужно перейти к конструктивному разговору после того, как ребенок успокоился.

"Необходимо, чтобы ребенок научился выстраивать причинно-следственные связи. Обсудите методы решения ситуации", – сказала педагог.

По ее словам, если отреагировать на эту ситуацию негативно – накричать на ребенка – доверительный контакт может быть разрушен. Стоит выразить свои эмоции спокойно, не унижая подростка, заключила Евсеева.