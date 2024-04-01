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Что читают современные дети

По завершении Недели детской книги Ассоциация книгораспространителей проанализировала данные продаж книжных магазинов и выяснила, какие книги любят современные дети. За первые два месяца 2024 года чаще всего покупали официальную новеллизацию Анны Масловой "Чебурашка". Эта книга стала лидером продаж по результатам прошлого года.

Что читают современные дети
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В рейтинг популярных детских художественных книг вошли также:

"Гарри Поттер и философский камень" Джоан К. Роулинг;"Коралина" Нила Геймана;"Ходячий замок" Дианы Джонс;"Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери;"Агент на мягких лапах" Фрауке Шойнеманна;"Девочка, которая не видела снов" Сары Дерст;"Котенок Усатик, или Отважное сердце" Холли Вэбб;"Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1";"Девочка с лисьим хвостом. Том 1" Сон Вон Пхён.

Если говорить о познавательной литературе для детей, то тут лидером продаж стал "Букварь" Н.С. Жуковой. А дальше в рейтинге популярных книг шли "Как это работает. 250 объектов и устройств" Жоэля Лебом, "Мальчики, прославившие Россию" и "Девочки, прославившие Россию" Натальи Артемовой.

Дети
Диана Джонс
Антуан де Сент-Экзюпери
Гарри Поттер