Что читают современные дети

По завершении Недели детской книги Ассоциация книгораспространителей проанализировала данные продаж книжных магазинов и выяснила, какие книги любят современные дети. За первые два месяца 2024 года чаще всего покупали официальную новеллизацию Анны Масловой "Чебурашка". Эта книга стала лидером продаж по результатам прошлого года.

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В рейтинг популярных детских художественных книг вошли также:

"Гарри Поттер и философский камень" Джоан К. Роулинг;"Коралина" Нила Геймана;"Ходячий замок" Дианы Джонс;"Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери;"Агент на мягких лапах" Фрауке Шойнеманна;"Девочка, которая не видела снов" Сары Дерст;"Котенок Усатик, или Отважное сердце" Холли Вэбб;"Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1";"Девочка с лисьим хвостом. Том 1" Сон Вон Пхён.

Если говорить о познавательной литературе для детей, то тут лидером продаж стал "Букварь" Н.С. Жуковой. А дальше в рейтинге популярных книг шли "Как это работает. 250 объектов и устройств" Жоэля Лебом, "Мальчики, прославившие Россию" и "Девочки, прославившие Россию" Натальи Артемовой.