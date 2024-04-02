Вирусолог призвал проработать с медиками вопрос ограничения приема детей без прививок в летние лагеря

Накануне с такой инициативой выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что мера не должна ущемлять тех, у кого есть отвод от вакцинации. В иных случаях такое это нововведение может быть «правомочным», отметил он.

«Этот вопрос требует обязательного участия профессионального сообщества в виде медицинских экспертов, потому как он неоднозначный. Например, если у ребёнка имеется медицинский отвод постоянный на применение некоторых вакцин национального календаря, то тогда на каком основании ему может быть отказано в посещении лагеря, если у него есть медицинская уважительная причина отсутствия вакцинации? Или имеется серьёзное заболевание, но при этом ребёнку не противопоказан летний лагерь. С другой стороны, похожие меры существуют в развитых странах западных, например, в Дании, в Австралии существуют доплаты родителям за своевременное проведение прививок. Здесь нужно смотреть, если невакцинация и неполучение прививок вызваны немедицинскими причинами, тогда эта мера может быть правомочной, но с определёнными оговорками. Если эта мера будет без разбора распространяться на всех детей, тогда она будет ущемлять права некоторых детей».

По словам Жуковой, такая мера необходима для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Выступая на совещании по организации отдыха в летний период, она также заявила, что следует проводить иммунизацию несовершеннолетних до каникул.

При этом сенатор отметила, что охват детей прививками доведён до очень высокого уровня, в результате чего удалось добиться снижения заболеваемости.