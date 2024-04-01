Как родить мальчика: может ли диета повлиять на пол будущего ребенка

Что сделать, чтобы родился именно мальчик или девочка — вопрос, породивший множество мифов, который по-прежнему остаётся актуальным. Можно ли повлиять на пол малыша при естественном зачатии, «Клопс» поинтересовался у врача-гинеколога Юлии Шараповой.

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Некоторые родители, планируя беременность, мечтают чтобы родился сын. А другие грезят дочерью. Люди соблюдают специальные диеты, выполняют сомнительные рекомендации разных советчиков. В общем, делают всё, чтобы добиться нужного им пола ребёнка.

«Расчёт по луне, группе крови, возрасту мужчины и женщины, а также особый рацион и топор под подушкой — никогда не повлияют на пол ребёнка при зачатии», — подчеркнула акушер-гинеколог Юлия Шарапова.

Не нужно тратить время на глупые советы из интернета, добавила доктор. При естественном зачатии шансы всегда будут 50/50. Кто родится — мальчик или девочка — решает случай и набор хромосом. У женщины всегда две одинаковые хромосомы, ХХ, а у мужчины — две разные, ХУ.

«По одной хромосоме родители отдают своему ребёнку. От мамы всегда Х, а от папы Х или У. Пол ребёнка зависит от того, какой сперматозоид и с какой хромосомой доберётся до яйцеклетки первым», — объяснила врач.

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