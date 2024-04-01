Как сократить время на домашнее задание

Президент РФ Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию среди прочих дал поручение разработать меры по формированию "гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам". Это должно произойти за счет сокращения времени, которое дети тратят на выполнение домашних заданий, а также на написание многочисленных контрольных и проверочных работ. Решения должны быть разработаны в срок до 1 декабря.

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Что вообще такое "домашнее задание" и каким оно должно быть?

Как рассказал "РГ" эксперт Всероссийского конкурса "Директор школы", академический директор школы "Новый взгляд" Александр Кузьмин, "домашка" должна решать несколько задач: отработка каких-то учебных навыков (особенно актуально для таких предметов, как русский язык, английский язык, математика), формирование и развитие навыка самостоятельного выполнения заданий, а в более старшем возрасте - самообразования, углубление знаний по отдельным предметам.