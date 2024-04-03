Депутат рассказала, почему в регионах нужно возрождать молочные кухни

Молочные кухни — это социальная поддержка семей и здоровое питание, обеспечивающее здоровье ребенка в будущем. В Госдуме хотят создать единый формат молочных кухонь, проект планируется реализовать уже в этом году.

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Как рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, в регионах провели мониторинг, в результате которого выяснилось, что в некоторых субъектах вообще нет молочных кухонь, а их отсутствие компенсируют выплатами.

Помимо опроса родителей, было проведено большое исследование в различных городах.

«Мы получили интересные результаты. По ним видно, что федеральный закон один, но регионы трактуют его по-разному. Где-то выдают питание на весь месяц, а где-то — компенсацию в 130 рублей в месяц. Мы должны привести все к единому знаменателю», — заявила депутат.

Она отметила, что по итогам рабочего совещания в Госдуме, посвященного проблемам молочных кухонь в России, на которое пригласили представителей Минтруда, Минздрава, Роскачества, Роспотребнадзора, российских производителей, ведущих педиатров страны и региональные власти, было решено создать единый стандарт молочных кухонь, чтобы каждый ребенок адресно получал те продукты, которые ему необходимы.