Восемь новых книг для дошкольников, которые понравятся и детям, и взрослым

Иногда бывает сложно подобрать книгу онлайн, чтобы она была интересна и взрослым, и детям. Чаще попадаются уже известные советские и мировые произведения, которое старшее поколение зачитало до дыр. В Международный день детской книги «Вечерняя Москва» совместно с «Плюс Детям» и «Букмейт» рассказывает о восьми новых книгах, которые вам точно еще не попадались.

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«Ведьмочка Лили. Заклинание на дождь»

Автор: Алисия Теба.

Это первая часть из серии книг издательства АСТ, вышедшая в 2023 году. В коллекции «Букмейта» есть уже три части, рассказывающие о маленькой волшебнице, с которой случаются настоящие добрые чудеса.

Ведьмочка Лили колдует с помощью карандаша. Вода — это основа жизни для всех существ в лесу! Иногда она может даже спасти жизнь. Поэтому каждая колдунья должна знать заклинание, которое приведет к дождю. Лили только учится, и ее сложное заклинание пока не срабатывает: то чеснок падает с неба, то печеньки. Но в сложный момент могут произойти чудеса...

«Про уточку Тину и ее друзей»

Автор: Мила Коммунар.

Милые сказки художницы Милы Коммунар переносят детей и взрослых в уютную лесную деревеньку и создают трогательную атмосферу дружбы, поддержки и взаимопомощи.

Книга Милы Коммунар перенесет читателей в уютную деревеньку Кряковиль и ее окрестности, где обитают животные, готовые подружиться с новыми товарищами — с вами! В этой истории рассказывается о дружбе, радости, играх, взаимопомощи, семейных ценностях и поддержке, о том, насколько важно ценить то, что нас окружает. В книге присутствуют волшебные и трогательные иллюстрации автора, за которые хочется ухватиться и погладить за ушком каждого персонажа.

«ДиноСити. Бешеный огурец и другие истории»

Автор: издательство «Эксмо».

Целая серия историй о непоседливых динозавриках, которые каждый день попадают в приключения. В «Букмейте» собрано шесть увлекательных серий.

Каждый день в ДиноСити происходят новые открытия и захватывающие приключения! Рики и Тира, непоседливые динозаврики, всегда находятся в центре событий. Они исследуют пиратские клады, гонятся за солнцем, сражаются с темными силами — и всегда побеждают. В один прекрасный день Рики превращается в баклажан и едва не становится ужином для голодного птеродактиля...

«Алеша Попович и Тугарин Змей. История Алеши»

Автор: Ирина Эрхарт.

Для любителей серии про богатырей «Букмейт» собрал шесть классных историй. Постоянный персонаж сериала конь Юлий точно рассмешит и детей, и взрослых.

В книге рассказывается история из известного мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», причем рассказчиком выступает сам легендарный русский воин. Узнайте из первых уст, как Алеша вместе с дядей Тихоном, невестой Любавой и разговорчивым конем Юлием отправились в поход против злодея Тугарина. В результате небольшого недоразумения Алеша сам отдал Тугарину все золото ростовских жителей, но затем смог вернуть как золото, так и свою добрую репутацию. Во время путешествия он совершил подвиги и стал настоящим героем.

«Куриный бульон для души. Истории для детей»

Авторы: Джек Кэнфилд, Ирэн Дунлап, Пэтти Хансен, Марк Хансен.

Это настоящая терапевтическая книга, в которой собраны реальные истории из писем читателей. Многие из них могут помочь детям справиться с жизненными трудностями, особенно если взрослые готовы к обсуждению услышанного. Дети стали героями и авторами этой книги. Первый узнал цену настоящей дружбы в трудной ситуации. Второй проявил сострадание и смелость, защищая слабого. А третий осознал, что быть уникальным не всегда плохо, и учился находить свое место в мире.

«Про китессу Мурочку, которая считала себя кошкой»

Автор: Анастасия Безлюдная.

Однажды кит вышел из моря, точнее, китесса. Раньше Мурочка спасла котенка Мурзика от корабельных крыс, которые его бросили за борт. Китесса подумала, что мокрый котенок похож на китенка. Теперь Мурочка сомневается, кто она на самом деле — кошка или китенок Мурзик. Чтобы разобраться и найти Мурзика, Мурочка отправляется в город Мур-Мурманск, но ошибочно попадает в Находочку. На берегу китесса встречает чайку Дай-Дай, которая считает себя родственницей китайского Чая. Дай-Дай помогает Мурочке сделать самокат, и они вместе отправляются в порт искать Мурзика.

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

Автор: Анне-Катрине Вестли.

«Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама и целых восемь детей… А еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить — ведь грузовик кормил всю семью!» — так начинается история семьи. Книга рассказывает о повседневной жизни семьи со множеством детей, где взрослые всегда находят общий язык с малышами. Автор открыто выражает свою любовь к героям, и эта любовь передается читателям.

«Обними меня! Сказка о том, как Обнимашка хотел спасти мир»

Автор: Анастасия Маркелова.

В мире маленького слоненка Обнимашки все было идеально: он ходил в детский сад, готовился к школе, слушал сказки от мамы перед сном, а у пруда всегда квакало веселое семейство лягушек. Но вдруг наступила засуха в саванне, и пруд почти высох. Лягушки разбежались, и Обнимашке стало грустно. Как ему спасти водоем? Можно ли что-то сделать, когда ты маленький и мир кажется огромным?