Каким образом приучить детей есть здоровую пищу

Большинство экспертов и родителей согласны с тем, что дети должны есть полезную пищу. И есть одна эффективная стратегия, которая этому способствует.

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Команда учёных провела пять экспериментов с более чем 3800 родителями, а также 10 углублённых интервью. Оказалось, что родители склонны выбирать нездоровую пищу для себя после выбора здоровой еды для своих маленьких детей. Это происходит потому, что они не уверены, будет ли их ребёнок есть полезные продукты. Это побуждает брать вредную пищу в качестве запасного варианта.

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Привести это может к тому, что сами родители будут питаться вредной едой, как и их дети, если они станут брать пищу из тарелки своих родителей. Также это в принципе нельзя назвать хорошим примером здорового питания.

Чтобы это изменить, учёные предлагают побудить родителей думать о еде, которую они выбирают, как о своей собственной, а не как о запасном варианте для детей. Результаты эксперимента показали, что это повышает на треть шанс того, что родитель возьмёт себе полезные блюда.

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