В Госдуме предложили увеличить временные рамки на посещение врача для беременных

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила главе Минздрава Михаилу Мурашко увеличить для беременных женщин временные рамки на посещение врача-специалиста. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

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Как объясняет депутат, приказом Минздрава утверждены типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом некоторых категорий врачей. Так, на прием участковых врача-педиатра и врача-терапевта отводится по 15 минут, врача общей практики (семейного врача) - 18 минут, врача-невролога - 22 минуты, врача-оториноларинголога - 16 минут, офтальмолога - 14 минут, акушера-гинеколога - 22 минуты.

"Вместе с тем представляется, что для некоторых категорий граждан по объективным причинам время приема у врача требует большего количества времени. В частности, это относится к беременным женщинам. Установленных для приема в поликлиниках, как правило, 15-20 минут для беременных женщин ввиду их особого физиологического состояния критически не хватает", - отмечает Лантратова.

По ее словам, фиксация состояния беременной женщины требует дополнительных действий: взвешивания, измерения размера живота, давления, проверки отсутствия гипертонуса. При этом из-за недостатка времени выполнить эти действия врач может "далеко не всегда", утверждает депутат. Кроме того, особого внимания требуют женщины, сталкивающиеся с беременностью в первый раз, подчеркивает Лантратова.