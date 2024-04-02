Почему детям с аутизмом необходимо ходить в бассейн

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля – дата учреждена Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Одним из способов адаптации врачи называют плавание. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Рустем Агишев.

Больше 10 лет Владимир учит плаванию. В основном тренирует детей с особенностями развития. На этом занятии у него два Романа. У подростков прогрессирующий сколиоз и расстройство аутистического спектра. Для каждого необходимо подобрать индивидуальную нагрузку.

«У ребят есть ограничения по опорно-двигательному аппарату, утомляемы, им сложно сконцентрироваться. Мне как тренеру приходится несколько раз повторять, упрощать задания и движения, чтобы сделать их более доступными», – объяснил Владимир Яковлев.

Еще пару лет назад ребята боялись самостоятельно находиться в воде. Сейчас могут проплыть без остановки 200 метров. Знают несколько стилей. Родители отмечают изменения детей и вне бассейна.

«Это целая история – приехать в бассейн вовремя, вовремя переодеться, собраться. Собрать дома самому сумку – это некая структура, которая выстраивает очень многие процессы, и бассейн для нас – это праздник», – рассказала Наталья Воробьева.

Скоро у ребят отчетные соревнования. В заплывах, как правило, участвуют семьями. Поэтому и готовятся к будущим стартам они вместе с родителями.

«Перед соревнованиями, когда волнуется, советуем делать как на тренировке – спокойно. Были семейные соревнования, сначала он, потом я. Но, когда вместе, ему спокойнее», – рассказал Валентин Ткаченко.

Спортивная составляющая стартов уходит на второй план. Для ребят главная победа –над собой. Она добавляет им уверенности не только в бассейне, но и в жизни.