Как алкоголь во время беременности влияет на ребенка

Курение и употребление алкоголя во время беременности недопустимо. Об этом предупредил невролог Святослав Довбня.

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Эксперт объяснил, что если мать употребляет алкогольные напитки во время беременности, то у ребенка могут появиться тяжелые нарушения в работе различных органов. Также существуют данные о том, что курение женщин во время беременности может повышать риск возникновения трудностей в обучении.

При этом врач отметил, что курение и алкоголь не могут привести к рождению ребенка с аутизмом. Он может появиться в любой стране, у любой матери и в семье с любым социально-экономическим статусом и образованием родителей.

Довбня добавил, что аутизм — это не болезнь, которая требует лечения. Это нарушение развития, связанное с особенностями работы центральной нервной системы, передает РИАМО.

Коучинг-станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве на базе комплексного центра соцобслуживания. Они не только оказывают помощь в реабилитации таких ребят, но и в социализации, а также в поддержке мам и пап, передает «360».

Ранее эксперт Сергей Вострухов рассказал, почему важны скрининги во время беременности.