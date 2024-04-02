Названы первые признаки наличия расстройства аутического спектра у ребенка

Установить диагноз «аутизм» специалист может в возрасте после 1,5 лет. Об этом рассказал эксперт фонда «Обнаженные сердца», невролог Святослав Довбня.

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Эксперт объяснил, что в настоящее время не существует медицинских анализов, подтверждающих или опровергающих наличие аутизма у ребенка. Диагностика проводится в форме интервью с родителями и другими людьми, вовлеченными в уход за ребенком, а также на основе наблюдения за поведением малыша.

— Есть важные ориентиры социального и языкового развития, которые нужно отслеживать по мере взросления ребенка, — уточнил невролог в комментарии РИАМО.

К ранним признакам аутизма врач отнес отсутствие у ребенка реакции на свое имя, указательного жеста. Родителям трудно привлечь внимание ребенка, он не отвечает на улыбку и не лепечет. У ребенка с аутизмом в возрасте 12 до 18 месяцев могут не появляться первые слова, ребенок не имитирует простые действия. К «красным флажкам» также относится любая потеря ранее приобретенных навыков.

Американские ученые установили, что обычная проверка зрения поможет выявить аутизм у детей.