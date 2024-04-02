Необходимость помогать детям с уроками больше раздражает матерей

В исследовании приняли участие родители обучающихся в 1—11 классов из всех округов страны.

Согласно предоставленным радиостанции «Говорит Москва» данным сервиса SuperJob, ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей, 5—7 классов — 56%. Младшим чаще необходима помощь со всеми предметами, после 5 класса — выборочно. Родителей учащихся 1—7 классов необходимость учить уроки с детьми нервирует сильнее, чем родителей учеников постарше.

Домашние задания школьникам 8—9 классов помогает выполнять 1 из 3 родителей. В 10—11 классах с этим сталкивается лишь каждый шестой.

Матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.