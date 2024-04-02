Как пройдут выпускные экзамены в новых регионах

Утверждена новая редакция совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора об особенностях проведения выпускных экзаменов для школьников из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 году.

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Как рассказали в Рособрнадзоре, документ касается двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и выпускников, которые переехали из этих регионов и учатся в школах других субъектов РФ.

Рассказываем самое важное.

Выпускники школ в новых регионах

1. По решению местных властей и по согласованию с Рособрнадзором не будут проходить итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) и писать итоговое сочинение или изложение (11 класс) для допуска к государственной итоговой аттестации.

2. В 9 классе аттестовываются в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике или по итогам промежуточной аттестации.

3. Для 11 класса также предусмотрены ГВЭ по русскому языку и математике или промежуточная аттестация. Причем независимо от установленной регионом формы экзамена школьники по своему выбору смогут сдать и ЕГЭ по русскому языку и математике. Также можно сочетать формы: например, русский сдать в виде ЕГЭ, а математику - как ГВЭ.

ЕГЭ по другим учебным предметам можно также сдать по своему желанию.

Выпускники, переехавшие из новых регионов

1. Те, кто переехал в другие регионы и заканчивает школу там, решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении принимают самостоятельно.

2. В 9 классе самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения аттестации - ГВЭ или промежуточная аттестация. Также они могут изменить выбранную ранее форму. Для этого нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию региона не позднее чем за две недели до экзамена.

3. В 11 классе школьники сами решают, в какой форме сдавать выпускные экзамены - ЕГЭ, ГВЭ или промежуточная аттестация. Формы можно сочетать, а также изменить выбранный ранее формат. Как и в 9 классе, для этого нужно заранее подать заявление.