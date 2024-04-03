Как одиннадцатиклассники будут пересдавать ЕГЭ

С этого года одиннадцатиклассники смогут пересдать один экзамен по выбору. Дать такую возможность школьникам в феврале поручил президент. В этом году вторую попытку на одном из госэкзаменов по выбору после 11-го класса получат все желающие, но в будущем правила могут изменить, узнала «Парламентская газета».

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Амнистия для экзамена

Поручение президента о возможности пересдать один из Единых государственных экзаменов по выбору с 2024 года — одна из самых обсуждаемых тем этой весны. Оно и понятно — ЕГЭ, который официально является главной формой аттестации одиннадцатиклассников и одновременно основанием для поступления в большинство вузов России, уже более 15 лет, а с учетом эксперимента в пяти регионах, который запустили еще в 2001 году, и того более. При этом до сих пор этот экзамен вызывает множество вопросов у школьников, их родителей, учителей и экспертов.

Негатив к ЕГЭ тянется еще с 2013 года, сказал 1 апреля на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, где обсудили совершенствование механизмов проведения ЕГЭ, глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Напомним, тогда в интернете появились якобы бланки с готовыми ответами на некоторые варианты тестовых заданий, в результате чего некоторые ответы были аннулированы. К тому же к тому времени накопилось немало и других претензий к ЕГЭ, в том числе о несоответствии контрольно-измерительных материалов на экзамене тому, что на самом деле изучают в школе, и так далее.

Для тех, кто стрессанул

Как отметил Музаев, с тех пор в процедуру организации и проведения ЕГЭ были внесены многие существенные изменения, которые значительно улучшили итоговый госэкзамен. При этом, по мнению главы надзорного ведомства, ЕГЭ в момент, когда он появился, «спас Россию от развала системы образования в принципе».

При этом участники совещания в Совете Федерации отметили, что ЕГЭ, как и прочие жизненные процессы, не должен стоять на месте, именно поэтому и встал вопрос, как изменить ЕГЭ, приспособив его к нынешним условиям. Одно из таких направлений — дать школьникам возможность пересдать один из экзаменов по выбору, о чем и распорядился президент.

Как ранее пояснял «Парламентской газете» Анзор Музаев, эта процедура нужна, чтобы «школьник, который перенервничал, плохо себя почувствовал, а в итоге недобрал несколько баллов, имел шанс исправить эту ситуацию»: «Наша главная цель — помочь именно таким ребятам, которые, что называется, стрессанули».

При этом глава надзорного ведомства отметил, что таких одиннадцатиклассников может быть не более 15-20 процентов: «Я много лет в ЕГЭ, и, поверьте, очень редко, кто хочет пересдавать ЕГЭ после того, как увидит свой результат».

В зависимости от успехов

Вопрос, кому разрешить пересдавать ЕГЭ, действительно стоит, отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова: «Буду откровенна, я тоже задумалась об этом как педагог-психолог. Конечно, если разрешить пересдавать всем, то все и захотят воспользоваться такой попыткой».

«Но, на мой взгляд, эта идея больше подходит к таким ситуациям, когда ребенок стабильно учился на определенные оценки в течение года и вдруг получил на экзамене результат гораздо ниже, при этом мы понимаем, что его потенциал больше. Вот таким ребятам, я считаю, у которых в силу объективных или субъективных причин не получилось показать тот результат, который они могли бы продемонстрировать, надо в первую очередь дать такой шанс», — сказала сенатор нашему изданию.

При этом сенатор отметила, что речь не идет только об отличниках: «Школьник мог учиться на стабильные 60 баллов, а ЕГЭ написал на 40 или ниже. Такие ребята тоже должны иметь шанс».

По словам Гумеровой, о закреплении такой позиции в нормативных актах пока речи не идет: «Надо посмотреть на результаты пересдачи в этом году. И на основании этого принимать дальнейшие решения».