Что делать, если пропал ребенок

Ежегодно в мире пропадает до восьми миллионов детей. В силу возрастных особенностей ребенок чаще может стать жертвой преступлений самого разного типа.

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"Конечно, для любого родителя сама мысль о том, что его ребенок может пропасть, ужасна. Но чтобы этого не случилось, надо следовать определенным рекомендациям. Как адвокат и в прошлом сотрудник полиции я могу посоветовать родителям следующее. Первое и самое главное - доверительные отношения с ребенком. Если ребенок вам доверяет, это лучший залог того, что он будет ставить вас в известность о своем месте нахождения и своих планах", - пояснил "Российской газете" адвокат Шамиль Курамшин.

Второе, по словам юриста, использовать приложения для мобильных телефонов, с помощью которых можно отслеживать местонахождение ребенка, например, приложение Family Link.

"Третье - очень важно вести профилактические беседы с ребенком, объяснять ему, как себя вести при попытке похищения или "увода", куда точно нельзя ходить, почему важно извещать родителей о своих планах. Четвертое - будьте в курсе круга общения ребенка, обзаведитесь контактами его друзей и подруг, а также их родителей, обязательно - школьных педагогов, тренеров секций и так далее. Пятое - имейте доступ к телефону ребенка, его социальным сетям и проверяйте их", - советует юрист.

Если ребенок уже пропал, самое главное - не поднимать панику. Необходимо сразу же обратиться с заявлением о пропаже ребенка в полицию. Ждать трое суток не надо. Одновременно нужно выйти на связь с волонтерами, например из "Лиза Алерт", которые демонстрируют большую эффективность в плане поиска пропавших людей.