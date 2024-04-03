В Госдуме предложили продлить выплаты по уходу за ребенком до трех лет

В два раза увеличить срок выплат по уходу за ребенком – до достижения им трех лет – предлагает глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. С инициативой он обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает "Уралинформбюро".

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"В связи с тяжелой демографической ситуацией и высоким уровнем естественной убыли населения России правительству необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является вышеупомянутое ежемесячное денежное пособие. Данное пособие является особенно важным для родителей, находящихся в затруднительном материальном положении ввиду социальных или иных причин. Согласно анализу "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах", большинство российских семей тратит на содержание ребенка – покупку еды, одежды, игрушек и так далее – до 30 тысяч рублей в месяц", – приводят выдержку из документа "Известия"

Сергей Миронов отмечает, что для трех из четырех семей данная сумма составляет не более трети ежемесячного дохода, а для каждого пятого – 30–50% дохода. Между тем, по данным Росстата, до 30% родителей не берут отпуск по уходу за детьми, стремясь сразу после рождения ребенка выйти на работу.