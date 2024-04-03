Правда ли, что детям нельзя пить кофе: ответ специалиста

Многие родители не представляют себе и дня без чашки кофе, поэтому не удивительно, когда ребенок хочет попробовать мамин или папин любимый напиток. Если вам не повезло отбить желание юного исследователя горьким черным варевом, интерес к кофейным напиткам может превратиться в проблему.

Согласно отчету 2014 года, опубликованному в журнале Pediatrics, около 73% детей потребляют ту или иную форму кофеина в любой день — в основном с газировкой, но и без кофе не обошлось.

«Хотя научных данных о воздействии кофеина на взрослых предостаточно, никто не знает безопасного уровня потребления кофеина для детей», — объяснила педиатр Кристен Кук в беседе с Yahoo Life.

Как правило, избегать кофеина советуют вплоть до 12 лет, а затем не превышать дозу в 100 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно двум маленьким банкам кофеиносодержащей газировки или стакану кофе. Дети, которые пристрастились к кофеину, могут жаловаться на головные боли и трудности с концентрацией внимания. При резком отказе от кофе полегчает не сразу — возможна «ломка» с повышенной раздражительностью и даже симптомами, схожими с гриппом.

«Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышению частоты сердечных сокращений и кровяного давления, усугубить кислотный рефлюкс и привести к беспокойству и нарушениям сна», — объяснила педиатр Текима Диксон.

По мнению специалиста, злоупотребление напитком может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до состояний, угрожающих жизни.