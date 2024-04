Что такое «Скибиди-туалет» и почему это новая фобия родителей и детей

Не успели родители дошкольников отойти от истерии по пугающей «Девочке Момо» и безумному «Хаги-ваги», как пришла новая напасть – «Скибиди-туалет» про унитазы с человеческими головами. Что это за безумие, кто его придумал, какая песня заедает детей после просмотра мультика и почему для всей семьи скибиди-туалеты – это натуральный ужас, читайте на «ФедералПресс».

Что за мультик «Скибиди-туалет»

«Скибиди-туалет» (Skibidi Toilet) – сетевой мультсериал, компьютерная анимация, которую многие относят к жанру «туалетный юмор». Автор мультика – художник-аниматор, блогер Алексей Герасимов под ником DaFuq?Boom! Парень создал вселенную, в которой сражаются разные расы – скибиди-туалеты, люди-камеры, люди-колонки.

Выходит «Скибиди-туалет» в виде коротких роликов протяженностью от 30 секунд до двух минут. Вирусится на многомиллионную детскую аудиторию в YouTube Shorts и TikTok в России.

За баталиями антропоморфных персонажей зрители следят уже год – на канале Герасимова на YouTube вышло уже больше семидесяти серий. Каждый ролик мгновенно набирает десятки миллионов просмотров. Есть эпизоды, которые посмотрели уже более 200 миллионов раз.

Сюжет «Скибиди-туалета»

Туалеты с поющими головами можно считать антагонистами, злодеями сериала. У них есть правитель – туалет-босс, полиция и даже армия. Туалеты захватывают расу людей, всячески издеваются над ними, безжалостно давят, превращают в себе подобных.

Вместе с тем унитазам самим приходится отбиваться от противников – камерамэнов и колонкомэнов. Стороны натурально воюют друг с другом тяжелым вооружением. Время от времени камеры и колонки одерживают верх – смывают поющие головы в унитаз или разбивают обезумевшие туалеты ракетами.

У мультиков две яркие черты, которые и делают их запоминающимися и вирусными. Первая – жуткие скримеры из первых сезонов, когда головы из туалетов буквально нападают на зрителей. Вторая – надоедливая песня, о которой подробно расскажем ниже.

Что за песню поют скибиди-туалеты

Самый вирусный и въедливый трек мультика – Skibidi Dop Dop Dop Yes Yes. Судя по всему, этот трек – компиляция двух других композиций: Give It to Me от Timbaland, Nelly Furtado и Justin Timberlake и Dom Dom Yes Yes от Biser King. В мультике он звучит в самых разных вариациях, в основном его исполняют головастые туалеты.

Для родителей эта песня – самый настоящий ад. Взрослые жалуются, что дети после просмотра роликов без конца повторяют за туалетами строчки Skibidi Dop Dop Dop Yes Yes, Skibidi Dop Dop Dop Yes Yes, Skibidi Dop Dop Dop Yes Yes…

Что думают о безумном мультике взрослые и дети

Родители пишут, что на торчащие из унитазов головы неприятно смотреть. Особо негативно настроенные взрослые отмечают: этот контент опасен из-за бесконечных сцен насилия, убийств, а также из-за скримеров.

Дети относятся к сериалу по-разному. Те, кто постарше, подхватывают юмор из роликов, сами шутят на эту тему, рисуют скибиди-туалеты и снимают по мотивам мультика свои видео.

А вот у совсем маленьких детей развивается фобия туалета – малыши верят, что из унитаза действительно может вылезти человеческая голова, и отказываются справлять нужду там. Знакомые родители в ужасе, тематические форумы заполнены просьбами подсказать, как помочь детям справиться с этим страхом.

В России на мультик уже обратили внимание депутаты. Ранее с осуждением веб-сериала выступила детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина. Она показала один из фрагментов «Скибиди-туалета» парламентариям петербургского заксобрания и назвала происходящее вакханалией.