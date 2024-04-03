Пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

Пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в этом году можно будет 4 и 5 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме .

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"4, 5 июля – это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно – может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому это важнейшее решение", – сказал глава правительства.

Он также сообщил, что возможность пересдачи единого госэкзамена не требует никаких законодательных изменений. По его словам, у Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для урегулирования этого вопроса.

О возможности пересдать ЕГЭ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент предложил дать выпускникам возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Рособрнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году. Указывается, что первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.