Психолог рассказала о пользе компьютерных игр для подростков

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что любые компьютерные игры могут пойти на пользу ребенку. Однако родители должны правильно пользоваться этим «инструментом».

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«Очень часто родителей пугают шутеры, более известные как «стрелялки». Мол, если мальчик любит проводить время за видеоиграми, в которых надо кого-то убивать, то он вынесет эту модель поведения в реальную жизнь и устроит, например, шутинг в собственной же школе», – отметила врач.

Однако стоит понимать, что с реальностью такие опасения не имеют ничего общего. Указывать на желание ребенка совершить нечто ужасное будут показывать совершенно другие поведенческие маркеры.

При этом шутеры могут очень позитивно влиять на ребенка. Так, они могут повысить социализацию, если игровая сессия проходит в команде с другими игроками. Дарья Дугенцова отметила, что подростки не делают различий между реальным и онлайн-общением. Поэтому такое времяпрепровождение положительно скажется на коммуникативных навыках ребенка.

Кроме того, существует масса игр, где нужно проявлять стратегическое мышление. Это помогает научиться планировать свои действия и искать выходы из трудных ситуаций.

В связи с чем врач советует не запрещать детям получать удовольствие от компьютерных игр, а лишь обговорить с ними промежуток времени, в который они будут играть, передает «Общественная Служба Новостей».