Врач: плотная одежда защитит ребенка от укусов змей

Чтобы защитить ребенка от укусов змей, перед походом в лес его следует одеть в плотную одежду и ботинки из кожи или резины. Такой совет дала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

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Он предупредила, что в лесах Подмосковья часто встречается гадюка, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к трагическим последствиям.

«Во время опасности гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых кусается. Необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так, а таким образом защищают свой «дом». Поэтому важно рассказать где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», — отметила Одинаева.

В российских регионах сообщают о появлении гадюк, которые вышли из спячки. Особенно активными они станут с середины апреля до конца майских праздников. По словам ветеринара и герпетолога Яна Ермолова, в это время у них гон. Однако, по его словам, опасны эти змеи в любое время года, поэтому с ними лучше не контактировать и на природе соблюдать меры предосторожности.