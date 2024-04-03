Омбудсмен Митянина обеспокоилась ответом "Алисы" на вопрос по "Маше и медведю"

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство ответом колонки "Алиса" на вопрос, касающийся мультфильма "Маша и медведь". Об этом сообщает РИА Новости. Митянина подчеркнула, что обеспокоена бесконтрольным влиянием информационных технологий на детей. По словам детского омбудсмена, ее, как и многих детей, всегда интересовал вопрос, почему персонаж мультфильма Маша живет одна в лесу с медведем. "Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни", - поделилась Митянина. До этого турецкая актриса, известная ролью Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", Мерьем Узерли устроила день рождения для дочери в стиле российского мультфильма "Маша и медведь".