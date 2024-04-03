Замена урока: как без стресса перевести ребенка в другую школу

Смена привычной обстановки - всегда стресс. А для неокрепшей нервной системы ребенка - стресс вдвойне. Одним из таких стрессовых событий может стать перевод в другую школу. Причин может быть масса: переезд, непонимание с одноклассниками, конфликт с педагогом, выбор углубленной программы и т.п. Вместе с психологом и методистом онлайн-школы Skysmart Софьей Ефименко рассказываем, как себя вести детям и взрослым, чтобы перевод в другую школу прошел безболезненно.

Когда переводиться

Программы в разных учебных заведениях могут отличаться. Например, если вы переводитесь из обычной школы в гимназию, есть вероятность, что в освоении некоторых предметов ребёнок останется немного позади одноклассников. Поэтому лучше всего не менять школу в середине года, а отложить перевод на новый учебный год, если есть такая возможность. Так будет легче наверстать разницу за летние каникулы.

Важно знать: спокойнее всего, как ни странно, к переводу в другую школу относятся ученики начальной школы. Подростки более остро воспринимают всё новое - для них перевод может стать болезненным процессом.

Как оформить перевод

Для начала нужно подать заявление. Сделать это можно как очно, так и через портал Госуслуг.

Для очного перевода вам нужно:

Выбрать новую школу, узнать у её администрации о наличии свободных мест.

Написать заявление об отчислении в связи с переводом в своей школе. В заявлении нужно указать фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, класс и номер принимающей школы. Если вы переводитесь из-за переезда в другой регион, достаточно просто указать его.

В новую школу нужно предоставить бумаги из предыдущего места обучения: личное дело ребёнка, справку об успеваемости и результаты промежуточной аттестации.

Для перевода через Госуслуги вам потребуется:

Открыть вкладку "Образование", а затем - раздел "Запись в образовательное учреждение".

Нажать кнопку "Получить услугу о переводе ребёнка в образовательную организацию" и заполнить заявление, а также указать, в какую конкретно школу вы хотите перевестись.

После оставления заявки принимающая школа пригласит вас на знакомство - с собой нужно взять оригиналы всех документов: свидетельство о рождении, регистрацию ребёнка и паспорт родителя.

Если беседа пройдёт успешно, нужно написать заявление об отчислении в связи с переводом в своей школе.

Брать ли с собой ребенка на оформление документов?

Родители могут активно погружать детей в процесс перевода. Например, брать их на встречи с директором. Это позволит школьнику постепенно привыкнуть к новой обстановке и более мягко погрузиться в процесс. Но принимать финальное решение о переводе могут только родители.

Чтобы обеспечить психологический комфорт ребёнка, его можно и нужно позвать на первую беседу родителей с классным руководителем - так он сможет лично рассказать учителю о своих успехах и, самое главное, об опасениях и переживаниях на новом месте. Эта информация поможет педагогу определить, как лучше ввести ученика в коллектив.

Если сын или дочь ходили в секции и кружки рядом со старой школой, не стремитесь быстро их сменить. Пусть по возможности какое-то время школьник будет посещать то, к чему привык. А если вы планируете перевод с нового учебного года, постарайтесь организовать качественный летний отдых: отправьте школьника в лагерь или устройте семейную поездку.

Как понять, что что-то не так

Если на новом месте ухудшилась успеваемость - это нормально. Ребёнку нужно время, чтобы адаптироваться к новой школе и окружению - примерно 2-3 месяца.

А вот упадническое настроение, отсутствие аппетита, поздние отходы ко сну и закрытость - это уже серьезный "звоночек". В такой ситуации родителям надо побыть рядом с ребенком, поддержать его показать, что они понимают: менять школу и терять друзей трудно, а грустить в такой ситуации - естественно. И только потом показывать, какие возможности даёт новая школа.

Если вы поймёте, что не справляетесь самостоятельно, не пускайте дело на самотёк и обратитесь к психологу. Но только если ребёнок будет согласен.