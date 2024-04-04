Как рассказывать ребенку об отце, если тот ушел из семьи

Некоторым мамам приходится воспитывать ребёнка без отца, потому что тот оказался либо не готов к ответственности, либо нашёл, где трава зеленее. Но ребёнку этого не объяснишь — он хоть и любопытный, но слишком мал, чтобы понять взрослые проблемы. Однако выход из ситуации есть, и о нём «Секрету» рассказала клинический психолог Макухина.

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Как рассказать ребёнку об отце

По словам клинического психолога детской клиники «Фэнтези» Марии Макухиной, рано или поздно наступит такой момент, когда ребёнок задастся вопросом, а где его отец. И придёт с этим неудобным вопросом к маме. Специалистка дала несколько советов, что делать в такой ситуации.

1. Не нужно врать. Правда так или иначе раскроется, и придётся долго и сложно восстанавливать доверие ребёнка. Не подойдут легенды об отце-космонавте или о том, как мама очень хотела ребёнка, он и появился.

«Расскажите ребёнку правду — конечно, на уровне, доступном в его возрасте. Уже в пятилетнем возрасте можно рассказывать ребёнку, что мама и папа познакомились и поняли, что любят друг друга. Прошло время, их отношения изменились (так бывает), и они решили, что им лучше расстаться или, как говорят взрослые, развестись».

2. Не транслируйте ребёнку обиду на бывшего мужа. Постарайтесь говорить с ребёнком нейтрально и безоценочно, чтобы создать у него умеренно положительный образ папы. Не стоит говорить «папа — плохой человек, он бросил нас», «ты не нужен папе» или «папа ушёл из-за твоего плохого поведения».

Как объяснить ребёнку, почему отец с ним не общается

1. Не стоит говорить, что папа не хочет с ним встречаться, потому что он ему не нужен. Точных желаний бывшего партнёра вы всё равно не знаете.

«Можно так и сказать ребёнку: "Я не знаю, почему папа не приезжает. Бывает, что трудно понять, почему человек так себя ведёт. Я знаю, ты грустишь, потому что не можешь видеться с папой. Мне очень жаль, что так происходит"».

2. Не старайтесь отговорить подростка от попыток найти отца или как-то помешать ему.

«Даже если вы считаете, что ничего хорошего из этого не выйдет, даже если ему предстоит столкнуться с отвержением со стороны отца, дайте ему возможность получить этот опыт», — посоветовала специалистка.

«Главное — всегда будьте на стороне ребёнка и не оставляйте его без поддержки. Кто знает, может быть, подростку действительно удастся наладить общение с отцом, и в его жизни появится ещё один значимый любящий взрослый».

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