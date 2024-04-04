Психиатр назвал способы борьбы со стрессом во время выполнения домашнего задания с ребенком

В этом случае эффективны дыхательные практики и медитация, а также успокоительные травяные сборы.

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Кроме того, в квартире можно повесить боксёрскую грушу — она поможет избавиться от накопившегося напряжения.

Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Михаил Тетюшкин.

«Повторять и ребёнку и себе одновременно: «Ты учишься. Ты ошибаешься». Ошибаться, когда ты учишься, — нормально. Если ты не ошибаешься, когда ты учишься, значит, ты не учишься. Ты не можешь знать всё, и это не твоя задача. Твоя задача в школе — учиться учиться. Не вызубрить, как попугай, ответы на ЕГЭ или ОГЭ, а научиться работать с информацией. Самое главное — не обесценивать ребёнка в том плане, что он что-то не понимает или не делает. А самому использовать дыхательные практики, медитацию, релаксацию, завести боксёрский мешок и представить его в виде домашнего задания. В плане медикаментозной коррекции, конечно, может помочь. Успокаивающие сборы хоть травяные: мята, мелисса, валерьяна, пустырник. Да, они буду снижать уровень напряжения. Более серьёзные противотревожные препараты, например, транквилизатор, тоже будут помогать. Но здесь мы работаем не на основную задачу — воспитание, выращивание ребёнка, формирование личности в дальнейшем, — а мы пытаемся как-то воткнуть этого ребёнка в несовершенную систему и приучить его к тому, что есть правильное мнение и твоё. Опять же известные исторические факты, когда в дальнейшем гениальные учёные имели постоянные конфликты со своими учителями».

Ранее опрос показал, что необходимость помогать детям с уроками больше раздражает матерей. В исследовании приняли участие родители обучающихся в 1—11 классов из всех округов страны.

Согласно предоставленным радиостанции «Говорит Москва» данным сервиса SuperJob, ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей, 5—7 классов — 56%. Младшим чаще необходима помощь со всеми предметами, после 5 класса — выборочно. Родителей учащихся 1—7 классов необходимость учить уроки с детьми нервирует сильнее, чем родителей учеников постарше.